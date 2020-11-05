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Минздрав работает над различными вариантами продолжения адаптивного карантина - Шмыгаль

Минздрав работает над различными вариантами продолжения адаптивного карантина - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 11735 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство здравоохранения работает над различными вариантами и сценариям продолжения адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль журналистам, передает корреспондент УНН.

“Сегодня Министерство здравоохранения работает над различными вариантами и сценариям продолжения адаптивного карантина. Мы сегодня не делаем анонсов, потому что в действительности прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими эпидемиологами, с немецкими, то есть мы смотрим и ищем лучшие практики”, — сказал Шмыгаль.

По его словам, европейцы довольно хорошо отзываются и характеризует адаптивный карантин, который показал свой результат и Украина на сегодня имеет несколько лучшую ситуацию чем Европа, где подобные модели не применялись.

“Поэтому мы скорее всего будем основу делать адаптивного карантина, продолжать его, какой это будет сценарий, я думаю в ближайшие дни на заседании правительства это будет представлено”, — рассказал Шмыгаль.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения планирует предложить правительству усилить карантинные ограничения, в частности ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Также правительство просить запретить массовые культурные мероприятия, ограничить работу спортзалов и фитнес-центров, бассейнов.

Также Ляшко сообщил, что в Министерстве здравоохранения предлагают разрешить работу детских садов в “красных” зонах и позволить ученикам начальных классов посещать школы.

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