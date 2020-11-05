Минздрав работает над различными вариантами продолжения адаптивного карантина - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство здравоохранения работает над различными вариантами и сценариям продолжения адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль журналистам, передает корреспондент УНН.
“Сегодня Министерство здравоохранения работает над различными вариантами и сценариям продолжения адаптивного карантина. Мы сегодня не делаем анонсов, потому что в действительности прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими эпидемиологами, с немецкими, то есть мы смотрим и ищем лучшие практики”, — сказал Шмыгаль.
По его словам, европейцы довольно хорошо отзываются и характеризует адаптивный карантин, который показал свой результат и Украина на сегодня имеет несколько лучшую ситуацию чем Европа, где подобные модели не применялись.
“Поэтому мы скорее всего будем основу делать адаптивного карантина, продолжать его, какой это будет сценарий, я думаю в ближайшие дни на заседании правительства это будет представлено”, — рассказал Шмыгаль.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения планирует предложить правительству усилить карантинные ограничения, в частности ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Также правительство просить запретить массовые культурные мероприятия, ограничить работу спортзалов и фитнес-центров, бассейнов.
Также Ляшко сообщил, что в Министерстве здравоохранения предлагают разрешить работу детских садов в “красных” зонах и позволить ученикам начальных классов посещать школы.