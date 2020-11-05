МОЗ працює над різними варіантами продовження адаптивного карантину - Шмигаль

“Сьогодні Міністерство охорони здоров’я працює над різними варіантами та сценаріями продовження адаптивного карантину. Ми сьогодні не робимо анонсів, тому що насправді пропрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими епідеміологами, з німецькими, тобто ми дивимося та шукаємо найкращі практики”, — сказав Шмигаль.

За його словами, європейці доволі добре відгукуються та характеризують адаптивний карантин, який показав свій результат і Україна на сьогодні має трохи кращу ситуацію ніж Європа, де подібні моделі не застосовувалися.

“Тому ми скоріш за все будемо основу робити адаптивного карантину, продовжувати його, який це буде сценарій, я думаю найближчими днями на засіданні уряду це буде представлено”, — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я планує запропонувати уряду посилити карантинні обмеження, зокрема обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон в ТРЦ. Також уряд проситимуть заборонити масові культурні заходи, обмежити роботу спортзалів та фітнес-центрів, басейнів.



Також Ляшко повідомив, що у Міністерстві охорони здоров’я пропонують дозволити роботу дитячих садочків у “червоних” зонах та дозволити учням початкових класів відвідувати школи.