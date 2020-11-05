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МОЗ працює над різними варіантами продовження адаптивного карантину - Шмигаль

МОЗ працює над різними варіантами продовження адаптивного карантину - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я працює над різними варіантами та сценаріями продовження адаптивного карантину. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль журналістам, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні Міністерство охорони здоров’я працює над різними варіантами та сценаріями продовження адаптивного карантину. Ми сьогодні не робимо анонсів, тому що насправді пропрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими епідеміологами, з німецькими, тобто ми дивимося та шукаємо найкращі практики”, — сказав Шмигаль.

За його словами, європейці доволі добре відгукуються та характеризують адаптивний карантин, який показав свій результат і Україна на сьогодні має трохи кращу ситуацію ніж Європа, де подібні моделі не застосовувалися.

“Тому ми скоріш за все будемо основу робити адаптивного карантину, продовжувати його, який це буде сценарій, я думаю найближчими днями на засіданні уряду це буде представлено”, — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я планує запропонувати уряду посилити карантинні обмеження, зокрема обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон в ТРЦ. Також уряд проситимуть заборонити масові культурні заходи, обмежити роботу спортзалів та фітнес-центрів, басейнів.

Також Ляшко повідомив, що у Міністерстві охорони здоров’я пропонують дозволити роботу дитячих садочків у “червоних” зонах та дозволити учням початкових класів відвідувати школи.

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