Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии

На юго-западе Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Ожидается, что цунами до трех метров достигнет острова Окинава. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным телекомпании NHK, ожидается, что цунами достигнет побережья Окинавы в 1.00 GMT, что соответствует 3.00 среды по норвежскому времени.

Как сообщает информационное агентство Reuters, очевидцы сообщают, что сильный толчок ощущался в столице Тайваня Тайбэй, где в некоторых районах отключена электроэнергия.

Метеорологические органы страны заявляют о силе 7,2.

У северного побережья Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1