У северного побережья Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, возле префектуры Иватэ, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны. Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Об этом пишет Kyodo News, передает УНН.

Детали

Землетрясение было зафиксировано в 04:24 по местному времени. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС также не поступало.

Очаг землетрясения находился в северной части префектуры Ивате на глубине около 71 километра. Изначально сообщалось, что предварительная магнитуда составляла 6,1 с глубиной эпицентра 80 км.

Никаких аномалий не было обнаружено после землетрясения на атомных электростанциях Онагава и Хигасидори, расположенных соответственно в префектурах Мияги и Аомори. Во время землетрясения заводы были в автономном режиме.

Japan Nuclear Fuel Ltd. заявила, что землетрясение не повлияло на работу ее перерабатывающего завода в Роккашо, префектура Аомори.

По словам местных пожарных, женщина в возрасте 70 лет в Хачинохе повредила левое запястье после того, как упала с кровати после землетрясения.

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