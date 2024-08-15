Молодёжная сборная Украины по MMA заняла первое место на чемпионате мира в ОАЭ
Киев • УНН
Украинская сборная по ММА заняла первое место на чемпионате мира в ОАЭ среди детей, юношей и юниоров. Команда завоевала 33 медали в трех возрастных категориях, став лучшей среди 700 спортсменов из 47 стран.
Четвертый раз подряд лучшая сборная в мире, - в трех возрастных категориях, украинские представители смешанных единоборств завоевали 33 медали на чемпионате мира в Абу-Даби.
Пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Сборная Украины по смешанным единоборствам заняла первое общекомандное место на чемпионате мира среди детей, юношей и юниоров в Абу-Даби (ОАЭ).
Это уже четвертое подряд достижение: украинская юношеская сборная по ММА лучшая среди 700 спортсменов из 47 стран мира.
Справка
Украинские юноши и девушки завоевали 33 медали в трех возрастных категориях:
Золото - 8 медалей;
Серебро - 10 медалей;
Бронза - 15 медалей;
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Напомним
Украина заняла 22-е место в медальном зачете Олимпиады-2024, что является лучшим результатом за 12 лет. США стали победителями медального зачета, опередив Китай по количеству серебряных наград.