Молодёжная сборная Украины по MMA заняла первое место на чемпионате мира в ОАЭ

Четвертый раз подряд лучшая сборная в мире, - в трех возрастных категориях, украинские представители смешанных единоборств завоевали 33 медали на чемпионате мира в Абу-Даби.

Пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Сборная Украины по смешанным единоборствам заняла первое общекомандное место на чемпионате мира среди детей, юношей и юниоров в Абу-Даби (ОАЭ).

Это уже четвертое подряд достижение: украинская юношеская сборная по ММА лучшая среди 700 спортсменов из 47 стран мира.

Справка

Украинские юноши и девушки завоевали 33 медали в трех возрастных категориях:

Золото - 8 медалей;

Серебро - 10 медалей;

Бронза - 15 медалей;

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Напомним

Украина заняла 22-е место в медальном зачете Олимпиады-2024, что является лучшим результатом за 12 лет. США стали победителями медального зачета, опередив Китай по количеству серебряных наград.