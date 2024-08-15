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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Молодёжная сборная Украины по MMA заняла первое место на чемпионате мира в ОАЭ

Молодёжная сборная Украины по MMA заняла первое место на чемпионате мира в ОАЭ

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 09:32  •  10763 просмотра

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Украинская сборная по ММА заняла первое место на чемпионате мира в ОАЭ среди детей, юношей и юниоров. Команда завоевала 33 медали в трех возрастных категориях, став лучшей среди 700 спортсменов из 47 стран.

Четвертый раз подряд лучшая сборная в мире, - в трех возрастных категориях, украинские представители смешанных единоборств завоевали 33 медали на чемпионате мира в Абу-Даби.

Пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Сборная Украины по смешанным единоборствам заняла первое общекомандное место на чемпионате мира среди детей, юношей и юниоров в Абу-Даби (ОАЭ).

Это уже четвертое подряд достижение: украинская юношеская сборная по ММА лучшая среди 700 спортсменов из 47 стран мира.

Справка

Украинские юноши и девушки завоевали 33 медали в трех возрастных категориях:

Золото - 8 медалей;

Серебро - 10 медалей;

Бронза - 15 медалей;

Подробнее - здесь.

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Напомним

Украина заняла 22-е место в медальном зачете Олимпиады-2024, что является лучшим результатом за 12 лет. США стали победителями медального зачета, опередив Китай по количеству серебряных наград.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
abu-dabiАбу-Даби
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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