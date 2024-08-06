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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Молдаванин "на спор" переплыл Днестр и "выиграл" запрет посещать Украину

Молдаванин "на спор" переплыл Днестр и "выиграл" запрет посещать Украину

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 14:21  •  453 просмотра

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42-летний гражданин Молдовы на спор переплыл реку Днестр и был задержан украинскими пограничниками. За незаконное пересечение границы ему запретили въезд в Украину на 5 лет.

Пограничники задержали 42-летнего молдаванина, который на спор преодолел реку Днестр. Мужчине запретили въезд на территорию Украины сроком на 5 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Гражданина Молдовы задержали вчера на реке Днестр пограничники Могилев-Подольского отряда. 42-летний иностранец рассказал, что был на отдыхе и после нескольких бокалов алкоголя на спор с друзьями решил испытать свои силы, а именно - преодолеть реку вплавь. Набравшись решимости, а еще безумной "поддержки" друзей-отдыхающих, он поплыл к противоположному берегу. Правда, здесь его уже ждали украинские пограничники,

- говорится в сообщении.

Сообщается, что за незаконное пересечение границы на нарушителя правоохранители составили документы по ст. 204-1 КУоАП. Кроме этого, за такую "выходку" ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Сейчас пловец передан молдавским коллегам в порядке реадмиссии.

Обещал "клиентам" переправку за границу с сопровождением: в Одесской области разоблачили дельца и схему нелегального побега в Молдову1 августа 2024, 15:46 • 19969 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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