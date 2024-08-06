Молдаванин "на спор" переплыл Днестр и "выиграл" запрет посещать Украину

Пограничники задержали 42-летнего молдаванина, который на спор преодолел реку Днестр. Мужчине запретили въезд на территорию Украины сроком на 5 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Гражданина Молдовы задержали вчера на реке Днестр пограничники Могилев-Подольского отряда. 42-летний иностранец рассказал, что был на отдыхе и после нескольких бокалов алкоголя на спор с друзьями решил испытать свои силы, а именно - преодолеть реку вплавь. Набравшись решимости, а еще безумной "поддержки" друзей-отдыхающих, он поплыл к противоположному берегу. Правда, здесь его уже ждали украинские пограничники, - говорится в сообщении.

Сообщается, что за незаконное пересечение границы на нарушителя правоохранители составили документы по ст. 204-1 КУоАП. Кроме этого, за такую "выходку" ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Сейчас пловец передан молдавским коллегам в порядке реадмиссии.

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