МОК четко указал, что России не место в международном спорте - Минмолодежьспорта

МОК четко указал, что России не место в международном спорте. Об этом пишет Министерство молодежи и спорта Украины, ссылаясь на интервью главы ведомства - Матвея Бедного, передает УНН.

МОК справедливо запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024. МОК четко указал, что России не место в международном спорте. В России спорт и спортсменов используют как инструмент гибридной войны против цивилизованного мира, поэтому решение МОК было ожидаемым. - сказал Бедный в комментарии изданию "Трибуна".

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Отмечается, что решение МОК отстранить российских спортсменов от церемонии открытия Олимпийских игр в Париже глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный эксклюзивно прокомментировал "Трибуне".

В частности, на вопрос об использовании Россией "нейтральных" спортсменов для пропаганды, Матвей Бедный отметил:

Паспорт - это договор, что человек соглашается с политикой государства, поэтому российские граждане не могут быть "нейтральными". Те, кто осуждают действия российского диктатора - отказываются от российского спортивного гражданства. МОК обеспечил для этого все условия

В украинском спортивном ведомстве добавили, что 19 марта МОК утвердил заявки пловчихи Анастасии Кирпичниковой и борца Александра Комарова на смену спортивного гражданства. Спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх под флагами Франции и Сербии.

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024