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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
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МОК четко указал, что России не место в международном спорте - Минмолодежьспорта
МОК справедливо запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, указав, что России не место в международном спорте из-за использования ею спорта и спортсменов как инструмента гибридной войны против цивилизованного мира. Об этом глава Минмолодьспорта Матвей Бедный эксклюзивно заявил в комментарии "Трибуне".
Эстония отказывается от "Филип Морис"
Силы обороны Эстонии запретили продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International и Japan Tobacco International, которые продолжают работать в России и поддерживать ее экономику и военную машину за счет налогов.
Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС
Во время встречи с президентом Европейского Совета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил важность скорейшего принятия проекта переговорных рамок для вступления Украины в ЕС.
В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается
В Украине предлагают усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки и обновить школьный предмет "Защита Украины", чтобы соответствовать современным потребностям и устранить противоречия между концепциями допризывной и начальной общевойсковой подготовки.
От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы
Российские войска вырыли окопы на всех пляжах от Евпатории до Прибрежного на юго-западе Крыма, готовясь к возможным военным действиям.
Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены
"Государственный оператор тыла" сэкономил 2 миллиарда гривен бюджетных средств, добившись снижения цен от поставщиков на такие продукты питания, как свинина, курятина, гречка, подсолнечное масло, сахар, лук и ветчина для Вооруженных Сил Украины на второй квартал.
Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС
россияне планируют создать в оккупированном Севастополе дополнительный центр милитаризации молодежи "Авангард" для подготовки новых кадров для оккупационной армии, нарушая международное право, которое запрещает вербовку оккупированного населения.
Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии
Председатель Одесской областной государственной администрации посетил раненых полицейских, спасателей и медиков, пострадавших от ракетного обстрела Одессы 15 марта, пожелав им скорейшего выздоровления, поскольку 30 пострадавших, в том числе 4 в тяжелом состоянии, продолжают лечение.
россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен
Двое мужчин погибли и пожилая женщина получила ранения, когда российские войска нанесли авиаудар по частному дому в селе Максимовка Угледарской громады.
На Тернопольщине задержали депутата облсовета, который требовал взятки за выделение помощи раненым бойцам
В Тернопольской области задержали депутата областного совета, который требовал "откаты" от военнослужащего в обмен на выделение материальной помощи на лечение раненого солдата.