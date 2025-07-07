Модрич присоединится к "Милану" после Клубного чемпионата мира - Аллегри

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич присоединится к итальянскому "Милану" после Клубного чемпионата мира. Об этом заявил главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри во время пресс-конференции, сообщает официальный сайт клуба, передает УНН.

Модрич приедет в августе, он необыкновенный игрок. В полузащите, кроме него, у нас есть Риччи (Самуэле - ред.), Лофтус-Чик, забивший 12 голов два года назад, Фофана, Бондо (Уорре - ред.), Муса. Очень хорошие игроки, мы будем играть в тройках и в зависимости от характеристик будем выпускать на поле - сказал Аллегри.

Дополнение

В мае УНН сообщал, что мадридский "Реал" решил не продлевать контракт с легендой клуба Лукой Модричем. Хорват, перешедший в состав "сливочных" в 2012 году, покинет команду после Клубного чемпионата мира, который начинается с 18 июня в США.

"Реал" вышел в 1/2 финала Клубного чемпионата мира, обыграв дортмундскую "Боруссию" (3:2), где встретится с парижским "ПСЖ", который обыграл в 1/4 мюнхенскую "Баварию".

Поединок пройдет 9 июля. Завтра, 8 июля, пройдет первый полуфинальный матч, в котором бразильский "Флуминенсе" встретится с лондонским "Челси".

Легенда мадридского “Реала” Модрич покидает клуб