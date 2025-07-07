Модрич приєднається до “Мілану” після Клубного чемпіонату світу - Аллегрі

Хорватський півзахисник мадридського "Реалу" Лука Модрич приєднається до італійського "Мілану" після Клубного чемпіонату світу. Про це заявив головний тренер "Мілану" Массіміліано Аллегрі під час пресконференції, повідомляє офіційний сайт клубу, передає УНН.

Модрич приїде в серпні, він надзвичайний гравець. У півзахисті, крім нього, у нас є Річчі (Самуеле - ред.), Лофтус-Чік, який забив 12 голів два роки тому, Фофана, Бондо (Ворре - ред.), Муса. Дуже хороші гравці, ми будемо грати в трійках і в залежності від характеристик будемо випускати на поле - сказав Аллегрі.

Доповнення

У травні УНН повідомляв, що мадридський "Реал" вирішив не продовжувати контракт із легендою клубу Лукою Модричем. Хорват, який перейшов до складу "вершкових" у 2012 році, залишить команду після Клубного чемпіонату світу, який починається з 18 червня у США.

"Реал" вийшов до 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу, обігравши дортмундську "Боруссію" (3:2), де зустрінеться із паризьким "ПСЖ", який обіграв у 1/4 мюнхенську "Баварію".

Поєдинок пройде 9 липня. Завтра, 8 липня, пройде перший півфінальний матч, у якому бразильський "Флуміненсе" зустрінеться із лондонським "Челсі".

Легенда мадридського “Реалу” Модрич залишає клуб