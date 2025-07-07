Модрич приєднається до “Мілану” після Клубного чемпіонату світу - Аллегрі

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
12:46 • 13443 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
11:23 • 47955 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 59828 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 77517 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 142613 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 60446 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 82443 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 137040 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 131602 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 267735 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3м/с
36%
743мм
Популярнi новини
Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі7 липня, 08:09 • 96737 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 61306 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 43099 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 36405 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували14:21 • 22991 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували14:21 • 24430 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку14:20 • 22489 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 37866 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 44562 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 142613 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 62453 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 267735 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 111414 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 230253 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 254396 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Модрич приєднається до “Мілану” після Клубного чемпіонату світу - Аллегрі

Київ • УНН

 • 383 перегляди

Головний тренер "Мілана" Массіміліано Аллегрі підтвердив перехід хорватського півзахисника Луки Модрича до італійського клубу після Клубного чемпіонату світу. "Реал" не продовжив контракт з Модричем, який залишить команду після турніру.

Модрич приєднається до “Мілану” після Клубного чемпіонату світу - Аллегрі

Хорватський півзахисник мадридського "Реалу" Лука Модрич приєднається до італійського "Мілану" після Клубного чемпіонату світу. Про це заявив головний тренер "Мілану" Массіміліано Аллегрі під час пресконференції, повідомляє офіційний сайт клубу, передає УНН.

Модрич приїде в серпні, він надзвичайний гравець. У півзахисті, крім нього, у нас є Річчі (Самуеле - ред.), Лофтус-Чік, який забив 12 голів два роки тому, Фофана, Бондо (Ворре - ред.), Муса. Дуже хороші гравці, ми будемо грати в трійках і в залежності від характеристик будемо випускати на поле 

- сказав Аллегрі.

Доповнення

У травні УНН повідомляв, що мадридський "Реал" вирішив не продовжувати контракт із легендою клубу Лукою Модричем. Хорват, який перейшов до складу "вершкових" у 2012 році, залишить команду після Клубного чемпіонату світу, який починається з 18 червня у США.

"Реал" вийшов до 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу, обігравши дортмундську "Боруссію" (3:2), де зустрінеться із паризьким "ПСЖ", який обіграв у 1/4 мюнхенську "Баварію".

Поєдинок пройде 9 липня. Завтра, 8 липня, пройде перший півфінальний матч, у якому бразильський "Флуміненсе" зустрінеться із лондонським "Челсі".

Легенда мадридського “Реалу” Модрич залишає клуб22.05.25, 19:12 • 3248 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Реал Мадрид
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9