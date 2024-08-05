Мне предлагали подписаться под постановлением о переименовании Броваров на Бровари. Я не согласился - нардеп Игорь Мурдий

Название города Бровары не имеет никакого отношения к чему-то советскому или российскому. Поэтому сейчас, во время полномасштабной агрессии, такое переименование однозначно не ко времени. Такую позицию в комментарии УНН озвучил народный депутат Украины Игорь Мурдий, который отказался участвовать в регистрации соответствующего постановления в Верховной Раде.

Детали

"Ко мне также обращались коллеги - народные депутаты за подписью о регистрации этого постановления. Моя позиция однозначна - название города Бровары не имеет никакого отношения к советизации или к россии. Поэтому, сегодня такие переименования однозначно не ко времени", - отметил Игорь Мурдий.

При этом, по словам нардепа, если кто-то приведет убедительные аргументы в пользу переименования, то к этому вопросу можно вернуться после победы в войне. Однако, обязательно надо учесть мнение общины города.

"Но, если даже ставить такой вопрос после победы, то однозначно нужно учесть позицию местных жителей. А пока я не вижу ничего страшного, если Бровары останутся Броварами до победы Украины", - добавил народный депутат.

Напомним

Постановление о переименовании Броваров в Бровари ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

Жители Броваров не поддерживают инициативу Верховной Рады изменить название их города на Бровари. Об этом свидетельствует опрос, который журналисты УНН провели на улицах города.

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли обращение к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровари.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.