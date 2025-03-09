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Миссия ЕС увеличивает военное присутствие в Боснии и Герцеговине

Киев • УНН

 • 21547 просмотра

Миссия EUFOR ALTHEA объявила о временном увеличении военного контингента в Боснии и Герцеговине. В настоящее время миссия насчитывает 1500 военнослужащих, однако точное количество дополнительных сил не раскрывается.

Миссия ЕС увеличивает военное присутствие в Боснии и Герцеговине

Миротворческая военная миссия Европейского Союза EUFOR ALTHEA объявила о временном усилении своих военных подразделений в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщается на сайте миссии, пишет УНН.

Детали

Как указано в заявлении миссии, этот шаг является "проактивной мерой", направленной на поддержку стабильности в стране в интересах всех ее граждан". Однако конкретное количество дополнительных военных пока не раскрывается.

В ближайшие дни общественность может заметить усиление присутствия EUFOR. Мы уверяем граждан Боснии и Герцеговины, что это присутствие, как и вся деятельность EUFOR, непосредственно связано с задачей поддерживать власть Боснии и Герцеговины для гарантирования безопасности

- говорится в сообщении.

Миссия EUFOR ALTHEA, которая действует в стране с конца Боснийской войны в 1995 году, в настоящее время насчитывает около 1500 военнослужащих.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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