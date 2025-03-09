Миссия ЕС увеличивает военное присутствие в Боснии и Герцеговине
Киев • УНН
Миссия EUFOR ALTHEA объявила о временном увеличении военного контингента в Боснии и Герцеговине. В настоящее время миссия насчитывает 1500 военнослужащих, однако точное количество дополнительных сил не раскрывается.
Миротворческая военная миссия Европейского Союза EUFOR ALTHEA объявила о временном усилении своих военных подразделений в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщается на сайте миссии, пишет УНН.
Детали
Как указано в заявлении миссии, этот шаг является "проактивной мерой", направленной на поддержку стабильности в стране в интересах всех ее граждан". Однако конкретное количество дополнительных военных пока не раскрывается.
В ближайшие дни общественность может заметить усиление присутствия EUFOR. Мы уверяем граждан Боснии и Герцеговины, что это присутствие, как и вся деятельность EUFOR, непосредственно связано с задачей поддерживать власть Боснии и Герцеговины для гарантирования безопасности
Миссия EUFOR ALTHEA, которая действует в стране с конца Боснийской войны в 1995 году, в настоящее время насчитывает около 1500 военнослужащих.
Суд Боснии и Герцеговины осудил пророссийского политика Додика: что ждет президента Республики Сербской26.02.25, 18:38 • 23282 просмотра