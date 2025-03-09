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Місія ЄС збільшує військову присутність у Боснії і Герцеговині

Київ • УНН

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Місія EUFOR ALTHEA оголосила про тимчасове збільшення військового контингенту в Боснії і Герцеговині. Наразі місія має 1500 військовослужбовців, проте точна кількість додаткових сил не розголошується.

Місія ЄС збільшує військову присутність у Боснії і Герцеговині

Миротворча військова місія Європейського Союзу EUFOR ALTHEA оголосила про тимчасове посилення своїх військових підрозділів у Боснії і Герцеговині. Про це повідомляється на сайті місії, пише УНН.

Деталі

Як зазначено в заяві місії, цей крок є "проактивним заходом", спрямованим на підтримку стабільності в країні в інтересах усіх її громадян". Однак конкретна кількість додаткових військових поки що не розголошується.

Найближчими днями громадськість може помітити посилення присутності EUFOR. Ми запевняємо громадян Боснії та Герцеговини, що ця присутність, як і вся діяльність EUFOR, безпосередньо пов’язана із завданням підтримувати владу Боснії та Герцеговини для гарантування безпеки

- йдеться у повідомленні.

Місія EUFOR ALTHEA, яка діє в країні з кінця Боснійської війни у 1995 році, наразі має близько 1500 військовослужбовців.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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