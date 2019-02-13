В прошлом году зафиксировано более 150 случаев незаконного пересечения границы с РФ с целью перевозки оружия

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66919 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 89376 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132217 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131503 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130519 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125399 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161985 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117852 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141444 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В прошлом году зафиксировано более 150 случаев незаконного пересечения границы с РФ с целью перевозки оружия

В прошлом году зафиксировано более 150 случаев незаконного пересечения границы с РФ с целью перевозки оружия

Киев  •  УНН

 • 9252 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2018 году зафиксировано 153 случая незаконного пересечения границы с РФ с целью перевозки оружия, боеприпасов и горючего на Донбасс. Об этом заявил председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, передает УНН.

"В 2018 году зафиксировано 153 случая незаконного пересечения российско-украинской государственной границы автомобильным и железнодорожным транспортом, который перевозил товары военного назначения, горючее, оружие, вооружение и боеприпасы. В 2019 году - уже 19 случаев, только за один месяц ", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНН, начиная с 2015 года Россия 18 раз саботировала выполнение соглашений о прекращении огня на Донбассе.

Как сообщал УНН, США в ООН подчеркнули недвусмысленную позицию по Украине и назвали инициативу РФ ироничной.

Украинские Национальные Новости

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