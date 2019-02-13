В прошлом году зафиксировано более 150 случаев незаконного пересечения границы с РФ с целью перевозки оружия

"В 2018 году зафиксировано 153 случая незаконного пересечения российско-украинской государственной границы автомобильным и железнодорожным транспортом, который перевозил товары военного назначения, горючее, оружие, вооружение и боеприпасы. В 2019 году - уже 19 случаев, только за один месяц ", - подчеркнул он.



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Как сообщал УНН, начиная с 2015 года Россия 18 раз саботировала выполнение соглашений о прекращении огня на Донбассе.



Как сообщал УНН, США в ООН подчеркнули недвусмысленную позицию по Украине и назвали инициативу РФ ироничной.