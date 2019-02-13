Минулого року зафіксовано понад 150 випадків незаконного перетину кордону з РФ з метою перевезення зброї

”У 2018 році зафіксовано 153 випадки незаконного перетину українсько-російського державного кордону автомобільним і залізничним транспортом, який перевозив товари воєнного призначення, пальне, зброю, озброєння та боєприпаси. У 2019 році - вже 19 випадків, лише за один місяць”, - наголосив він.



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Як повідомляв УНН, Починаючи з 2015 року Росія 18 разів саботувала виконання угод про припинення вогню на Донбасі.



Як повідомляв УНН, США в ООН підкреслили недвозначну позицію щодо України і назвали ініціативу РФ іронічною.