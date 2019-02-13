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Минулого року зафіксовано понад 150 випадків незаконного перетину кордону з РФ з метою перевезення зброї

Минулого року зафіксовано понад 150 випадків незаконного перетину кордону з РФ з метою перевезення зброї

Київ • УНН

 • 9257 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН.  У 2018 році зафіксовано 153 випадки незаконного перетину кордону з РФ з метою перевезення зброї, боєприпасів та пального на Донбас.Про це заявиви голова Постійного представництва України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко, передає УНН.

”У 2018 році зафіксовано 153 випадки незаконного перетину українсько-російського державного кордону автомобільним і залізничним транспортом, який перевозив товари воєнного призначення, пальне, зброю, озброєння та боєприпаси. У 2019 році - вже 19 випадків, лише за один місяць”, - наголосив він.

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Як повідомляв УНН, Починаючи з 2015 року Росія 18 разів саботувала виконання угод про припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляв УНН, США в ООН підкреслили недвозначну позицію щодо України і назвали ініціативу РФ іронічною.

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