Минобразования разработало методические рекомендации по искусственному интеллекту для школ

Школьников и учителей научат использовать ИИ: МОН разработало рекомендации. Об этом сообщает Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о запуске проекта рекомендаций для педагогов по использованию искусственного интеллекта в украинских школах.

Искусственный интеллект имеет потенциал революционизировать украинское образование, обеспечивая учителям возможность оптимизировать свою работу и делая обучение более инновационным и увлекательным для учеников. Это поможет молодежи изучить передовые технологии еще на этапе обучения и готовить их к вызовам современности.

При содействии Министерства образования и науки Украины и совместно со специалистами в области образования был разработан проект рекомендаций для учителей, которые охватывают методы интеграции и использования искусственного интеллекта в учебных процессах. В этом документе собраны практические советы по овладению работой с AI-инструментами и передачи этих знаний ученикам. Также в проекте содержатся лайфхаки по написанию запросов к системам искусственного интеллекта, перечни инструментов для работы и идеи для их использования на уроках. Отдельное внимание уделено безопасности при использовании технологий в учебном процессе.

Знакомьтесь с проектом рекомендаций и оставляйте фидбек по документу - заявил Михаил Федоров.

Документ по ссылке:

https://cms.thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/community/docs/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A8%D0%86_%D0%B2_%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9E.pdf .

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