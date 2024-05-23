Міносвіти розробив методичні рекомендації зі штучного інтелекту для шкіл
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки України розробило рекомендації щодо інтеграції та використання штучного інтелекту в освітніх процесах, які містять практичні поради для вчителів та учнів щодо оволодіння інструментами штучного інтелекту та їх безпечного використання на уроках.
Школярів та вчителів навчать використовувати ШІ: МОН розробило рекомендації. Про це повідомляє Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту рекомендацій для освітян з використання штучного інтелекту в українських школах.
Штучний інтелект має потенціал революціонізувати українську освіту, забезпечуючи вчителям можливість оптимізувати свою роботу та роблячи навчання більш інноваційним і захопливим для учнів. Це допоможе молоді вивчити передові технології ще на етапі навчання та готувати їх до викликів сучасності.
За сприяння Міністерства освіти та науки України та спільно з фахівцями в галузі освіти було розроблено проєкт рекомендацій для вчителів, які охоплюють методи інтеграції та використання штучного інтелекту в навчальних процесах. У цьому документі зібрані практичні поради щодо оволодіння роботою з AI-інструментами та передачі цих знань учням. Також у проєкті містяться лайфхаки з написання запитів до систем штучного інтелекту, переліки інструментів для роботи та ідеї для їх використання на уроках. Окрема увага приділена безпеці при використанні технологій у навчальному процесі.
Знайомтеся з проєктом рекомендацій та залишайте фідбек щодо документа
Документ за посиланням:
https://cms.thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/community/docs/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A8%D0%86_%D0%B2_%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9E.pdf .
Федоров дав поради, як подбати про інтернет на час відключень світла17.05.24, 09:48 • 73310 переглядiв