Минобороны завершает формирование перечня потребностей Сил обороны в нелетальной помощи

Заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер провел встречу с директором Управления оборонного сотрудничества и сотрудничества по безопасности НАТО Пирсом Казалетом. Стороны обсудили передачу Киеву военной помощи от международных партнеров. Об этом рассказали в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Гайдер напомнил, что в феврале Кабинет Министров утвердил порядок предоставления Украине летальной помощи от стран-партнеров.

Он также рассказал, что цифровая система логистики LOGFAS, с помощью которой партнеры получают информацию о статусе предоставленной помощи, уже работает на полную мощность.

Украина запускает логистический пункт для получения международной военной помощи - Минобороны

Кроме того, улучшается система отчетности, своевременная и полная отчетность по конечному использованию предоставленной помощи является приоритетом, сказал заместитель Министра.

Сейчас Министерство обороны завершает проработку перечня потребностей в нелетальной помощи для развития Сил обороны.

В ближайшее время передадим его (перечень потребностей - ред.) стороне НАТО - подчеркнул Станислав Гайдер.

Напомним,

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины начали новую реформу оборонного менеджмента для улучшения оборонного планирования, управления ресурсами и достижения оперативной совместимости с НАТО.