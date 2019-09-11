Минкульт подал своего кандидата на должность языкового омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Министерстве культуры Украины выбрали кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Им стал Юрий Зубко. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в департаменте информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.
"По информации Департамента гуманитарной и социальной политики Секретариата Кабинета Министров, Министерством культуры в Секретариат Кабинета Министров представлена кандидатура Зубко Юрия Петровича для назначения на должность Уполномоченного по защите государственного языка", - говорится в ответе.
В то же время, Министерством юстиции сообщено Кабинету министров об отсутствии предложений по кандидатуре на должность Уполномоченного по защите государственного языка.
"По состоянию на 5 сентября 2019 года в Кабинет министров предложений по кандидатуре на должность Уполномоченного по защите государственного языка от Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека не поступало", - говорится в ответе.
Напомним, ранее в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека выбрали кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение Кабинетом министров Украины - Тараса Кременя.
Согласно закону о государственном языке в Украине предусмотрено создание Нацкомиссии по стандартам украинского языка, которая будет обрабатывать и утверждать стандарты государственного языка (правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия - этим всем будет заниматься комиссия). Кроме того, должна появиться должность Уполномоченного по защите украинского языка. Уполномоченному можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.