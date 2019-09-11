Мінкульт подав свого кандидата на посаду мовного омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Міністерстві культури України обрали кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Ним став Юрій Зубко. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у департаменті інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України.
"За інформацією Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерством культури до Секретаріату Кабінету Міністрів подано кандидатуру Зубка Юрія Петровича для призначення на посаду Уповноваженого із захисту державної мови", - йдеться у відповіді.
Водночас, міністерством юстиції повідомлено Кабінет міністрів про відсутність пропозицій щодо кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.
"Станом на 5 вересня 2019 року до Кабінету міністрів пропозицій щодо кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не надходило", - зазначається у відповіді.
Нагадаємо, раніше у Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини обрали кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови для подання її на затвердження Кабінетом міністрів України - Тараса Креміня.
Відповідно до закону про державну мову в Україні передбачене створення Нацкомісії зі стандартів української мови, яка опрацьовуватиме та затверджуватиме стандарти державної мови (правопис, стандарти термінології, підручники та посібники — цим всім займатиметься комісія). Крім того, має з’явитися посада Уповноваженого із захисту української мови. Уповноваженому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.