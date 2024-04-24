Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Сегодня Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому. Заседание ВАКС запланировано на 14:00. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

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На вопрос журналиста когда будут избирать меру пресечения действующему министру, Постолюк ответила: "В 14:00 сегодня".

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23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра уличили в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен

Как сообщил УНН источник, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Сольский отреагировал на подозрение НАБУ по делу о завладении государственной землей