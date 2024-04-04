Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины

Пятилетний план генерального секретаря НАТО для Украины вызывает скепсис у министра иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом она сказала в эфире общественного радио Германии Deutschlandfunk, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг выразила скептицизм относительно плана генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга создать пятилетний фонд в размере 100 миллиардов евро, чтобы помочь Украине противостоять российскому наступлению.

Я напоминаю, что у нас разные механизмы финансирования - заявила она.

Она также сказала, что между 32 странами НАТО и 27 странами ЕС существует много пересечений. Например, ЕС уже имеет "большой котел поддержки НАТО". Поэтому важно, чтобы структуры не дублировались.

Бербок также добавила, что европейцы должны делать больший вклад в нашу оборону и укреплять европейскую составляющую в НАТО. Она назвала НАТО центральным якорем безопасности Европы, который должен таким оставаться независимо от результатов выборов в США осенью.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг вынес на обсуждение вопрос создания фонда, чтобы сделать помощь Украине более долгосрочной и надежной - даже в случае, если поддержка США уменьшится.

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