Министр энергетики Украины встретился с руководителем МАГАТЭ: о чем говорили
Киев • УНН
Министр энергетики Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ Гросси последствия российских атак на подстанции АЭС. МАГАТЭ готово организовать новые мониторинговые миссии для документирования последствий обстрелов.
Министр энергетики Герман Галущенко обсудил в Вене с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси необходимость продолжения миссий Агентства на всех подстанциях, от которых зависит безопасная работа украинских АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Министр сообщил гендиректору МАГАТЭ о последствиях недавней масштабной атаки России, целью которой, в частности, были подстанции, которые являются критически важными для выдачи мощности атомными блоками.
«Несмотря на ранее проведенные миссии МАГАТЭ и фиксацию экспертами важности функционирования подстанций как гарантии ядерной и радиационной безопасности атомных станций в Украине, атаки только усиливаются. Мы должны продолжать мониторинг, чтобы задокументировать последствия этой атаки и для того, чтобы избежать таких атак в будущем», - отметил Герман Галущенко.
Со своей стороны генеральный директор МАГАТЭ заверил, что Агентство готово в ближайшее время организовать соответствующие миссии.
Министр энергетики также обсудил с Рафаэлем Гросси ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, которая сегодня утром снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеского обстрела.
Герман Галущенко отметил необходимость немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ о возвращении Украине контроля над станцией.
МАГАТЭ должно принять более радикальные меры в отношении рф из-за атак на критические для АЭС подстанции - Галущенко21 нояб. 2024, 11:43 • 13571 просмотр