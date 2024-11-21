Министр энергетики Украины встретился с руководителем МАГАТЭ: о чем говорили

ukenru
Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 86655 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 109249 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 121909 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 135095 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 143811 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 145859 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 208932 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 200757 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 122948 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 192137 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 157973 просмотра
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

 • 116986 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

 • 116408 просмотра
Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

 • 63812 просмотра
«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

15:25 • 52901 просмотра
Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

16:37 • 25673 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 162972 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 208930 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 167788 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 200755 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 192135 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

18:23 • 15220 просмотра
Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

16:38 • 25376 просмотра
Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

16:37 • 25673 просмотра
«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

15:25 • 52901 просмотра
Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

 • 63812 просмотра
Актуальное
Министр энергетики Украины встретился с руководителем МАГАТЭ: о чем говорили

Министр энергетики Украины встретился с руководителем МАГАТЭ: о чем говорили

Киев  •  УНН

 • 7955 просмотра

Read in English

Министр энергетики Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ Гросси последствия российских атак на подстанции АЭС. МАГАТЭ готово организовать новые мониторинговые миссии для документирования последствий обстрелов.

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил в Вене с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси необходимость продолжения миссий Агентства на всех подстанциях, от которых зависит безопасная работа украинских АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Министр сообщил гендиректору МАГАТЭ о последствиях недавней масштабной атаки России, целью которой, в частности, были подстанции, которые являются критически важными для выдачи мощности атомными блоками. 

«Несмотря на ранее проведенные миссии МАГАТЭ и фиксацию экспертами важности функционирования подстанций как гарантии  ядерной и радиационной безопасности атомных станций в Украине,  атаки только усиливаются. Мы должны продолжать мониторинг, чтобы задокументировать последствия этой атаки и для того, чтобы избежать таких атак в будущем», - отметил Герман Галущенко.

Со своей стороны генеральный директор  МАГАТЭ заверил, что Агентство готово в ближайшее  время организовать соответствующие миссии.

Министр энергетики также обсудил с Рафаэлем Гросси ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, которая сегодня утром снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеского обстрела.

Герман Галущенко отметил необходимость немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ о возвращении Украине контроля над станцией.

МАГАТЭ должно принять более радикальные меры в отношении рф из-за атак на критические для АЭС подстанции - Галущенко21 нояб. 2024, 11:43 • 13571 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
venaВена
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ukrainaУкраина