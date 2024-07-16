Специальный прокурор Джек Смит подаст апелляцию на решение о прекращении дела о документах Трампа. Сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Les Échos.

Министерство юстиции США уполномочила специального прокурора подать апелляцию на решение федерального судьи о снятии обвинений с бывшего президента США Дональда Трампа за сокрытие секретных документов после ухода из Белого дома.

Контекст

Американский судья во Флориде в понедельник прекратил уголовное дело, обвиняющее Дональда Трампа в незаконном хранении секретных документов после ухода с поста президента, что принесло бывшему президенту-республиканцу еще одну крупную юридическую победу, поскольку он стремится вернуться в Белый дом.

Трамп в своем сообщении в социальной сети заявил, что это решение должно быть "всего лишь первым шагом", и призвал к прекращению всех четырех уголовных дел против него.

Окружной судья США Эйлин Кэннон, назначенная Трампом, постановила, что специальный прокурор Джек Смит, возглавляющий обвинение, был назначен на свою должность незаконно и не имел полномочий на возбуждение дела.

Судья установил, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд, назначивший Смита в 2022 году для наблюдения за расследованиями, касающимися Трампа, не имел полномочий "назначать федерального чиновника с такими же прокурорскими полномочиями, которыми обладает специальный прокурор Смит". Однако представитель Смита Питер Карр заявил, что решение Кэннона "отклоняется от единообразных выводов всех предыдущих судов", рассматривавших этот вопрос. Суды неоднократно приходили к выводу, что генеральный прокурор имеет право назначать специальных адвокатов для проведения определенных расследований.

Справка

В мае Трамп был осужден по обвинениям штата Нью-Йорк, связанным с выплатой денег порнозвезде, чтобы предотвратить секс-скандал перед выборами 2016 года. Трамп не признал себя виновным по делу о документах и по другому делу Смита, а также по обвинениям, связанным с выборами, в суде штата Джорджия.

В деле о документах Трампу были предъявлены обвинения в том, что он умышленно сохранил секретные документы по национальной безопасности в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде после ухода с поста президента в 2021 году и препятствовал усилиям правительства по получению этих материалов. Прокуроры заявили, что документы касались военных и разведывательных вопросов США, в том числе подробностей об американской ядерной программе.

Суд во Флориде закрыл дело против Трампа за ненадлежащее обращение с секретными документами - СМИ