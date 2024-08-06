Министерство иностранных дел Финляндии призывает финов покинуть Ливан

В обновленной сегодня информации МИД Финляндии изложен призыв к финнам отказаться от поездок в Ливан, а также покинуть эту страну в ближайшее время. Ситуация с безопасностью в Ливане очень напряженная и может быстро измениться, говорится в сообщении.

Пишет УНН со ссылкой на официальное предупреждение (Matkustustiedotteet) дипломатического ведомства Финляндии.

В опубликованном сегодня МИД Финляндии предупреждении о поездках в Ливан, рекомендуется избегать любых поездок в Ливан.

"Ситуация с безопасностью в стране очень напряженная и может быстро измениться", - говорится в туристическом совете. В последнее время атмосфера на Ближнем Востоке стала более напряженной, указывают в сообщении.

Справочно

Несколько стран призвали своих граждан покинуть Ливан в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. Авиакомпании также отменили рейсы в этот регион.

Напомним

Посольства США и Великобритании призывают своих граждан срочно покинуть Ливан из-за возможного ухудшения ситуации. Тем, кто остается, советуют подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Украина эвакуировала тридцать граждан из Ливана, где резко ухудшилась ситуация с безопасностью. Эвакуацию организовали ГУР и МИД.