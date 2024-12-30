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Минфин не планирует в 2025 году предлагать увеличение налогов - Марченко

Минфин не планирует в 2025 году предлагать увеличение налогов - Марченко

Киев  •  УНН

 • 4289 просмотра

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Министр финансов Марченко заявил об отсутствии планов повышения налогов в 2025 году. В то же время уже подписан закон о новых ставках для ФОПов, что повлекло массовое закрытие предпринимателей.

На следующий год не планируется предложение повышения налогов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

На следующий год на данный момент мы не планируем идти с предложением об увеличении налогов. Мы предпочитаем избежать этих шагов в ближайшей перспективе, потому что мы понимаем, что это достаточно болезненные шаги для граждан Украины и для бизнеса, которые в этих условиях пытаются выжить

- сказал Марченко.

Министр отметил, что повышение налогов было вынужденным шагом, который был компромиссным.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который меняет дату введения повышенных налоговых ставок для физических лиц-предпринимателей. Вместо 1 октября 2024 года новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года.

После подписания закона о повышении налогов наблюдается массовое закрытие ФЛП в Украине. Ежедневно закрывается более 1000 предпринимателей, что значительно превышает обычный показатель в 700 закрытий.

Новые налоги для ФЛП с 2025: что изменится и кого это коснется27 дек. 2024, 10:33 • 15972 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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