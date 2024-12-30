Минфин не планирует в 2025 году предлагать увеличение налогов - Марченко
Киев • УНН
Министр финансов Марченко заявил об отсутствии планов повышения налогов в 2025 году. В то же время уже подписан закон о новых ставках для ФОПов, что повлекло массовое закрытие предпринимателей.
На следующий год не планируется предложение повышения налогов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.
На следующий год на данный момент мы не планируем идти с предложением об увеличении налогов. Мы предпочитаем избежать этих шагов в ближайшей перспективе, потому что мы понимаем, что это достаточно болезненные шаги для граждан Украины и для бизнеса, которые в этих условиях пытаются выжить
Министр отметил, что повышение налогов было вынужденным шагом, который был компромиссным.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который меняет дату введения повышенных налоговых ставок для физических лиц-предпринимателей. Вместо 1 октября 2024 года новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года.
После подписания закона о повышении налогов наблюдается массовое закрытие ФЛП в Украине. Ежедневно закрывается более 1000 предпринимателей, что значительно превышает обычный показатель в 700 закрытий.
Новые налоги для ФЛП с 2025: что изменится и кого это коснется27 дек. 2024, 10:33 • 15972 просмотра