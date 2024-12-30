Мінфін не планує у 2025 році пропонувати збільшення податків - Марченко

На наступний рік не планується пропонування підвищення податків. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

На наступний рік на даний момент ми не плануємо йти з пропозицією про збільшення податків. Ми воліємо уникнути цих кроків у найближчій перспективі, тому що ми розуміємо, що це досить болючі кроки для громадян України та для бізнесу, які в цих умовах намагаються вижити