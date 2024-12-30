Мінфін не планує у 2025 році пропонувати збільшення податків - Марченко
Київ • УНН
Міністр фінансів Марченко заявив про відсутність планів підвищення податків у 2025 році. Водночас вже підписано закон про нові ставки для ФОПів, що спричинило масове закриття підприємців.
На наступний рік не планується пропонування підвищення податків. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
На наступний рік на даний момент ми не плануємо йти з пропозицією про збільшення податків. Ми воліємо уникнути цих кроків у найближчій перспективі, тому що ми розуміємо, що це досить болючі кроки для громадян України та для бізнесу, які в цих умовах намагаються вижити
Міністр зазначив, що підвищення податків було вимушеним кроком, яке було компромісним.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює дату запровадження підвищених податкових ставок для фізичних осіб-підприємців. Замість 1 жовтня 2024 року нові ставки почнуть діяти з 1 січня 2025 року.
Після підписання закону про підвищення податків спостерігається масове закриття ФОПів в Україні. Щодня закривається понад 1000 підприємців, що значно перевищує звичайний показник у 700 закриттів.
Нові податки для ФОПів з 2025: що зміниться та кого це торкнеться27.12.24, 12:33 • 17181 перегляд