Миллионные сделки в "Укрзализныце": за Шило внесли залог

За экс-советника Офиса Президента, чиновника СБУ Артема Шило внесли залог в размере 30 млн гривен. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

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Чемерис подтвердила, что за бывшего советника Офиса Президента Украины внесли 30 млн гривен залога.

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Сегодня, 4 апреля ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен бывшего советника Офиса Президента Украины, чиновника СБУ Артема Шило. Его подозревают в возглавлении организованной группы, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения,

2 апреля НАБУ и САП задержали чиновника СБУ Артема Шило, который, по версии следствия, возглавляет организованную группу по завладению почти 95 млн грн на закупке трансформаторов во время военного положения.