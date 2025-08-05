Миллионные хищения средств "Харьковоблэнерго": следствие по делу завершено

Досудебное расследование по делу о миллионных хищениях во время закупок в АО "Харьковоблэнерго" завершено. Восемь участников преступной схемы, среди которых руководство общества и подконтрольные поставщики, подозреваются в завладении более 12,5 млн грн и покушении на еще 120 млн грн. Об этом сообщила САП, передает УНН.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении 8 участников преступной схемы завладения более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" во время закупки трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов - говорится в сообщении.

На сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Правоохранители установили, что в 2021 году исполняющий обязанности генерального директора АО "Харьковоблэнерго" совместно с лицом, контролировавшим несколько поставщиков энергетического оборудования, организовали преступную группу, целью которой было завладеть средствами компании в особо крупных размерах. В ее состав вошли также другие работники предприятия.

Организатор схемы лично контролировал закупки энергетического оборудования в "Харьковоблэнерго" и пытался распространить свое влияние на аналогичные тендеры в других государственных энергокомпаниях. В частности, в период с апреля по сентябрь 2021 года руководитель компании обеспечил победу двух "нужных" поставщиков в тендерах на закупку почти 12 тысяч единиц трансформаторного оборудования и более 79 тысяч электроизмерительных приборов. Общая стоимость контрактов была искусственно завышена на 132,5 млн грн.

К реализации схемы также были привлечены руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и частный оценщик. Они, действуя в интересах поставщиков, помогли сформировать завышенную ожидаемую стоимость закупок.

Частичное выполнение этих договоров в течение 2021–2022 годов нанесло АО "Харьковоблэнерго" убытков на 12,5 млн грн. Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения режима военного положения и проведения следственных действий детективами НАБУ - добавили в САП.

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