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Мільйонні розкрадання коштів "Харківобленерго": слідство у справі завершено

Київ • УНН

 • 104 перегляди

САП завершила досудове розслідування щодо 8 учасників схеми заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на 120 млн грн коштів АТ "Харківобленерго". Матеріали справи відкрито для ознайомлення стороні захисту.

Мільйонні розкрадання коштів "Харківобленерго": слідство у справі завершено

Досудове розслідування у справі про мільйонні розкрадання під час закупівель у АТ "Харківобленерго" завершено. Вісім учасників злочинної схеми, серед яких керівництво товариства та підконтрольні постачальники, підозрюються у заволодінні понад 12,5 млн грн і замаху на ще 120 млн грн. Про це повідомила САП, передає УНН.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 8 учасників злочинної схеми заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів 

- йдеться у дописі.

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Правоохоронці встановили, що в 2021 році виконуючий обов’язки генерального директора АТ "Харківобленерго" спільно з особою, яка контролювала кілька постачальників енергетичного обладнання, організували злочинну групу, які мали на меті заволодіти коштами компанії в особливо великих розмірах. До її складу увійшли також інші працівники підприємства.

Організатор схеми особисто контролював закупівлі енергетичного обладнання в "Харківобленерго" та намагався поширити свій вплив на аналогічні тендери в інших державних енергокомпаніях. Зокрема, у період із квітня по вересень 2021 року керівник компанії забезпечив перемогу двох "потрібних" постачальників у тендерах на закупівлю майже 12 тисяч одиниць трансформаторного обладнання та понад 79 тисяч електровимірювальних приладів. Загальна вартість контрактів була штучно завищена на 132,5 млн грн.

До реалізації схеми також були залучені керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач. Вони, діючи в інтересах постачальників, допомогли сформувати завищену очікувану вартість закупівель.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ 

- додали у САП.

На хабарі викрито суддю на Дніпропетровщині 05.08.25, 11:48 • 1566 переглядiв

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Україна