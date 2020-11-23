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Мифы о COVID-19: Врач рассказала, что правда, а что - нет

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине есть пять самых популярных мифов о COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает корреспондент УНН.

“Если заболел, то вылечиться легко. Для этого надо минимизировать риски заражения: это дистанция, если даже кто-то из нас заразен, а мы должны себя воспринимать как потенциально инфицированных, то мы можем сами себя защитить. Если мы находимся на близком расстоянии, то нужны средства индивидуальной защиты. Учитывая, что это сезон и по влажности, и по температурному режиму дозу возбудителя мы получаем больше, то я говорю, что если вы в тесном сообществе, то можно не одну маску надевать, а две. Чтобы минимизировать риски попадания дозы, ведь доза — зависимый процесс. Чем больше доза — тем сложнее болеешь. Ну, а перчатки не нужны абсолютно”, — отметила инфекционист.

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Также Голубовская рассказала, действительно ли коронавирус “выбирает” по крови.

“Были соответствующие публикации, но они еще не доказаны. Да и вообще, доказательства мы получим не раньше, чем через два года. Где связывали отдельные группы крови. Честно говоря, в клинике бывает по-разному. Статистики заболеваемости по группам крови нет”, — отметила специалист.

На счет того, что 5G распространяет коронавирус, то специалист отвечала категорически: “Это из области фантастики. Я не могу создать логическую цепь”.

Эксперт подтвердила мнение многих специалистов, что летняя жара помогла в борьбе с пандемией.

“Не было такого количества тяжелых форм. Ведь это не его сезон. Люди получали меньшую дозу. И нет этих микрокаплей, где они испаряются. Мы вообще рассчитали, что он уйдет, но он не ушел. Все же не было такого количества тяжелобольных”.

Заслуженный врач Украины подтвердила, что прием витаминов С и D для профилактики могут спасти жизни: “Многие страны Европы стали выпускать капсулы, которые содержат очень большие дозы витаминов. Я не могу давать такую рекомендацию (по приему витамина С и D, для профилактики — ред.), ведь это регулятор иммунной системы. И многие сейчас находятся в дефиците. Именно мы входим в сезон дефицита этого витамина D. Конечно, оптимально — смотреть свой уровень и нельзя давать всем такую рекомендацию. Ведь избыток витамина может даже навредить. Это должна быть рекомендация врача. Если у человека нормальные показатели — не надо принимать, а если есть дефицит — то можно”.

Инфекционист выразила надежду, что гипотеза о том, что насекомые, крысы и норки являются возбудителями коронавируса окажется ложной.

“Не дай Бог, если это подтвердится. Пока таких доказательств нет. Вы знаете историю с норками. Самое страшное — если произойдет мутация и этот вирус начнет передаваться от животного к человеку и наоборот. Дополнительный источник инфекции — для нас просто смертельно”, — подытожила Голубовская.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украине необходим полный локдаун на три недели.

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