Міфи про COVID-19: Лікар розповіла, що правда, а що — ні

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні є п’ять найпопулярніших міфів про COVID-19. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає кореспондент УНН.

“Якщо вже захворів, то вилікуватися легко. Для цього треба мінімізувати ризики зараження: це дистанція, якщо навіть хтось із нас заразний, а ми маємо себе сприймати як потенційно інфікованих, то ми можемо самі себе захистити. Якщо ми знаходимося на близькій відстані, то треба засоби індивідуального захисту. Враховуючи те, що це сезон і по вологості, і по температурному режиму дозу збудника ми отримуємо більше, то я кажу, що якщо ви в тісній спільноті, то можна не одну маску надягати, а дві. Щоб мінімізувати ризики потрапляння дози, адже доза — залежний процес. Чим більша доза — тим складніше хворієш. Ну а рукавички не треба абсолютно”, — зазначила інфекціоніст.

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Також Голубовська розповіла, чи справді коронавірус “обирає” за групою крові.

“Були відповідні публікації, але вони ще не доведені. Та й взагалі, докази ми отримаємо не раніше ніж через два роки. Десь пов’язували окремі групи крові. Чесно кажучи, в клініці буває по-різному. Статистики захворюваності за групами крові немає”, — зазначила фахівець

Щодо того, що 5G розповсюджує коронавірус, то фахівець відповідала категорично: “Це з області фантастики. Я не можу створити логічний ланцюг”.

Експерт підтвердила думку багатьох спеціалістів, що літня спека допомогла в боротьбі з пандемією: “Не було такої кількості тяжких форм. Адже це не його сезон. Люди отримували меншу дозу. І не має оцих мікрокаплей, де вони випаровуються. Ми взагалі розрахували, що він піде, але він не пішов. Все ж не було такої кількості тяжкохворих".

Заслужений лікар України підтвердила, що приймання вітамінів С та D для профілактики можуть врятувати життя: “Багато країн Європи стали випускати капсули, які містять дуже великі дози вітамінів. Я не можу давати таку рекомендацію (щодо приймання вітаміну С та D, для профілактики — ред.), адже це регулятор імунної системи. І багато зараз знаходяться в дефіциті. Якраз ми входимо в сезон дефіциту цього вітаміну D. Звичайно, оптимально — дивитися свій рівень і не можна давати всім таку рекомендацію. Адже надлишок вітаміну може навіть нашкодити. Це має бути лікарська рекомендація. Якщо в людини нормальні показники — не треба приймати, а якщо є дефіцит — то можна”.

Інфекціоніст висловила сподівання, що гіпотеза про те, що комахи, щурі та норки є збудниками коронавірусу виявиться помилковою.

“Не дай Боже, якщо це підтвердиться. Поки таких доказів немає. Ви знаєте історію з норками. Найстрашніше — якщо відбудеться мутація й цей вірус почне передаватися від тварини до людини й навпаки. Додаткове джерело інфекції — для нас просто смертельне”, — підсумувала Голубовська.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що Україні необхідний повний локдаун на три тижні.

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