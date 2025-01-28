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МИД Украины приветствовал принятие ПАСЕ резолюции по регулированию ЧВК

МИД Украины приветствовал принятие ПАСЕ резолюции по регулированию ЧВК

Киев  •  УНН

 • 7823 просмотра

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МИД Украины приветствует резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о регулировании частных военных компаний. Документ признает преступный характер действий российских ЧВК и подтверждает легальный статус Интернационального легиона Украины.

МИД Украины приветствовал резолюцию ПАСЕ по регулированию частных военных компаний. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Документ подчеркивает необходимость соблюдения защиты прав человека, демократических принципов и обеспечения правопорядка в условиях растущих угроз со стороны нерегулярных военных формирований.

В резолюции указано, что нерегулярные военные формирования представляют серьезную угрозу для безопасности, а их действия часто сопровождаются грубыми нарушениями прав человека и военными преступлениями. В частности, обращено внимание на деятельность российских группировок, которые совершали преступления во время войны против Украины. 

Международное сообщество получило четкий сигнал о необходимости привлечения к ответственности тех, кто стоит за этими преступлениями. Признание ПАСЕ преступного характера действий российских ЧВК укрепляет позиции в поддержку привлечения рф к международной ответственности. 

Документ также подчеркивает правовой статус воинов Интернационального легиона обороны Украины, которые действуют в соответствии с нормами международного права. Это важный шаг для обеспечения их правовой и гуманитарной защищенности, а также опровержения безосновательных обвинений со стороны российской пропаганды. 

МИД Украины ответил на ультиматум рф об отмене обещания НАТО24.01.25, 14:53 • 34637 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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