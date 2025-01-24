МИД Украины ответил на ультиматум рф об отмене обещания НАТО
Киев • УНН
Представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на требование России отменить обещание НАТО о вступлении Украины. Он напомнил, что РФ не имеет права голоса в этом вопросе и ведет захватническую войну в Европе.
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на требование рф отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны, заявив, что это "полная чушь", пишет УНН.
Детали
"Ох, ну и ну, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная чушь. москве слова не давали по этому вопросу. россия ведет захватническую войну в Европе. Ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от россии", - написал спикер МИД Тихий в Twitter.
Ранее
Заместитель главы мид рф александр грушко заявил, что одним из ключевых для рф элементов прекращения войны в Украине является отмена обязательств по будущему членству Украины на Бухарестском саммите НАТО 2008 года.