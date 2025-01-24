МИД Украины ответил на ультиматум рф об отмене обещания НАТО

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
11:33 • 50980 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
10:34 • 81082 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
09:58 • 95859 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 137535 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 143151 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 141986 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
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Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
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Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 108111 просмотра

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Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
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МИД Украины ответил на ультиматум рф об отмене обещания НАТО

МИД Украины ответил на ультиматум рф об отмене обещания НАТО

Киев  •  УНН

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Представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на требование России отменить обещание НАТО о вступлении Украины. Он напомнил, что РФ не имеет права голоса в этом вопросе и ведет захватническую войну в Европе.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на требование рф отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны, заявив, что это "полная чушь", пишет УНН.

Детали

"Ох, ну и ну, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная чушь. москве слова не давали по этому вопросу. россия ведет захватническую войну в Европе. Ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от россии", - написал спикер МИД Тихий в Twitter.

Ранее

Заместитель главы мид рф александр грушко заявил, что одним из ключевых для рф элементов прекращения войны в Украине является отмена обязательств по будущему членству Украины на Бухарестском саммите НАТО 2008 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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