МЗС України відповіло на ультиматум рф щодо скасування обіцянки НАТО

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на вимогу рф скасувати обіцянку НАТО в Бухаресті щодо вступу України для завершення війни, заявивши, що це "цілковита нісенітниця", пише УНН.

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"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Цілковита нісенітниця. москві слова не давали з цього питання. росія веде загарбницьку війну в Європі. Її окупаційні війська знаходяться в Україні та інших європейських країнах. Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від росії", - написав речник МЗС Тихий у Twitter.

Раніше

Заступник голови мзс рф олександр грушко заявив, що одним із ключових для рф елементів припинення війни в Україні є скасування зобов'язань щодо майбутнього членства України на Бухарестському саміті НАТО 2008 року.