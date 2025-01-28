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МЗС України привітало ухвалення ПАРЕ резолюції щодо регулювання ПВК

МЗС України привітало ухвалення ПАРЕ резолюції щодо регулювання ПВК

Київ • УНН

 • 51501 перегляди

МЗС України вітає резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи про регулювання приватних військових компаній. Документ визнає злочинний характер дій російських ПВК та підтверджує легальний статус Інтернаціонального легіону України.

МЗС України привітало резолюцію ПАРЄ щодо регулювання приватних військових компаній. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Документ наголошує на необхідності дотримання захисту прав людини, демократичних принципів і забезпечення правопорядку в умовах зростаючих загроз з боку нерегулярних військових формувань.

У резолюції зазначено, що нерегулярні військові формування становлять серйозну загрозу для безпеки, а їх дії часто супроводжуються грубими порушеннями прав людини та воєнними злочинами. Зокрема, звернуто увагу на діяльність російських угруповань, які здійснювали злочини під час війни проти України. 

Міжнародна спільнота отримала чіткий сигнал про необхідність притягнення до відповідальності тих, хто стоїть за цими злочинами. Визнання ПАРЄ злочинного характеру дій російських ПВК укріплює позиції на підтримку притягнення рф до міжнародної відповідальності. 

Документ також підкреслює правовий статус воїнів Інтернаціонального легіону оборони України, які діють у відповідності до норм міжнародного права. Це важливий крок для забезпечення їх правової і гуманітарної захищеності, а також спростування безпідставних звинувачень з боку російської пропаганди. 

МЗС України відповіло на ультиматум рф щодо скасування обіцянки НАТО24.01.25, 14:53 • 35461 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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