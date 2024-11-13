МИД Украины относительно ядерного оружия: Украина придерживается ДНЯО; не владеет, не разрабатывает и не намерена создавать ядерное оружие

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не намерена создавать ядерное оружие и остается верной своим международным обязательствам по нераспространению ядерных технологий. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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По его словам, Украина придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и полностью исключает возможность использования ядерных материалов для военных целей.

Киев подчеркивает, что тесно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и обеспечивает абсолютную прозрачность во всех вопросах, связанных с ядерной энергетикой.

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