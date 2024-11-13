Украина может восстановить ядерный статус в случае прекращения помощи США - The Times

Если новоизбранный президент США Дональд Трамп остановит или сократит военную помощь Украине, Киев может начать разработку ядерного оружия. Об этом сообщает The Times, передает УНН.

Детали

В статье указано, что Украина сможет создать базовое ядерное устройство, подобное бомбе "Fat Man", которая была использована США во время Второй мировой войны. Аналитики объясняют, что для такого устройства не нужны значительные инфраструктурные мощности для обогащения урана - зато можно использовать плутоний из отработанных топливных стержней украинских ядерных реакторов. Благодаря опыту в ядерных технологиях и имеющимся девяти действующим реакторам, Украина способна осуществить этот план в течение нескольких месяцев.

Эксперты подсчитали, что страна обладает запасом плутония в количестве примерно семи тонн, чего достаточно для изготовления сотен тактических боеголовок с мощностью в несколько килотонн. По мнению авторов отчета, даже одно подобное устройство могло бы обеспечить значительное оборонное преимущество, став сдерживающим фактором против военной агрессии.

Заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины Алексей Ижак отметил, что хотя мощность такого устройства могла бы быть меньше и менее предсказуемой из-за особенностей плутония, даже этого было бы достаточно для поражения крупных военных или промышленных объектов.

Разработка ядерного оружия стала бы беспрецедентным шагом для Украины, которая в свое время добровольно отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

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