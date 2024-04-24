МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины разъяснило, что ГП "Документ" не относится к его юрисдикции и является отдельным государственным предприятием, подчиненным Государственной миграционной службе, в ответ на беспокойство относительно услуг, предоставляемых гражданам Украины за рубежом.
В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление относительно запросов, касающихся обслуживания граждан в ГП "Документ". Об этом пишет УНН с ссылкой на телеграмм-канал дипломатического ведомства.
В ответ на запросы о предоставлении гражданам Украины за рубежом услуг в ГП "Документ", напоминаем, что это предприятие не входит в сферу управления МИД Украины. Консульские услуги МИД предоставляются гражданам Украины в зарубежных дипломатических учреждениях, а именно в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины. ГП "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.
Детали
Также в дипломатическом ведомстве обратили внимание, что постановление Кабинета Министров Украины № 443 от 23 апреля 2024 года об изменениях в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ".
Они также отметили, что порядок работы консульской службы МИД Украины остался без изменений.
И попутно напомнили, что ответы на распространенные вопросы о временном приостановлении приема новых заявлений на совершение консульских действий от мужчин 18-60 лет, находящихся за рубежом, описаны на их сайте.
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В ГП "Документ" пока ситуацию с невозможностью получить документы не комментировали. Впрочем накануне они предупредили, что их сервис не будет работать на выдачу документов по техническим причинам. А именно, из-за проблем с биометрической верификацией.
В МИД также ранее разъясняли, что предоставление консульских услуг приостанавливается из-за технических изменений в системе в результате принятия законопроекта о мобилизации.
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МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом
Министерство иностранных дел Украины разъяснило, что ГП "Документ" не относится к его юрисдикции и является отдельным государственным предприятием, подчиненным Государственной миграционной службе, в ответ на беспокойство относительно услуг, предоставляемых гражданам Украины за рубежом.
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