Паспортный сервис в Варшаве работает на прием документов через черный ход на фоне протестов

В Варшаве украинские паспортные сервисы продолжают принимать документы. А людей, которые хотят их подать заводят в помещение черным ходом. Об этом сообщила корреспондентка Радио Свобода, передает УНН.

Желающих подать документы ведут в помещение черным ходом. Так сделали из-за того, что накануне люди, которые хотели забрать свои документы, но не смогли (официально по техническим причинам), блокировали работу паспортного сервиса, ругались и возмущались. - пишет Радио Свобода.

Детали

Отмечается, что те, кто сейчас блокирует вход в помещение паспортного сервиса, не верят, что им не выдают документы по техническим причинам. Люди убеждены, что готовые документы им не дают из-за нового закона о мобилизации.

Мужчины требуют выдать им паспорта или вернуть деньги. А также, по данным журналистов Радио Свобода, люди настаивают, чтобы им дали письменный отказ выдать паспорт и планируют писать жалобы на электронную почту ГП "Документ".

Дополнительно

В ГП "Документ" пока ситуацию не комментировали. Впрочем накануне они предупредили, что их сервис не будет работать на выдачу документов по техническим причинам. А именно, из-за проблем с биометрической верификацией.

В МИД также ранее разъясняли, что предоставление консульских услуг приостанавливается из-за технических изменений в системе в результате принятия законопроекта о мобилизации.