МИД сообщил детали переговоров между главными дипломатами Украины и Израиля: о чем шла речь

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Министры иностранных дел Украины и Израиля провели первый телефонный разговор. Стороны обсудили угрозы от сотрудничества РФ и Ирана для Европы и Ближнего Востока.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Израиля Гидеон Саар обсудили угрозы, связанные с сотрудничеством россии и Ирана, которая представляет опасность для Европы и Ближнего Востока. Об этом рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Министры обсуждали ряд вопросов, в том числе дальнейшие возможные контакты... Отдельным блоком речь шла об угрозах от сотрудничества рф и Тегерана. Это то сотрудничество, которое угрожает Европе и Ближнему Востоку. Есть общий интерес, чтобы противодействовать этим двум режимам", - рассказал Тихий.

Дополнение 

Накануне стало известно о первом телефонном разговоре министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы МИД Израиля Гидеона Саара.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
izrailИзраиль
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
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