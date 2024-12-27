МИД сообщил детали переговоров между главными дипломатами Украины и Израиля: о чем шла речь

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Израиля Гидеон Саар обсудили угрозы, связанные с сотрудничеством россии и Ирана, которая представляет опасность для Европы и Ближнего Востока. Об этом рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

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"Министры обсуждали ряд вопросов, в том числе дальнейшие возможные контакты... Отдельным блоком речь шла об угрозах от сотрудничества рф и Тегерана. Это то сотрудничество, которое угрожает Европе и Ближнему Востоку. Есть общий интерес, чтобы противодействовать этим двум режимам", - рассказал Тихий.

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Накануне стало известно о первом телефонном разговоре министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы МИД Израиля Гидеона Саара.