Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приверженность стратегическим приоритетам Украины, заявив, что страна никогда не собирается от них отступать и отметил, что ни США, ни другие государства не оказывали давления на Украину по этому вопросу.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Мы не отказываемся и до этого никогда не отказывались от стратегических приоритетов нашего государства. Я не помню, чтобы мы делали". - говорит Зеленский.

Он отмечает, что пока никто Украину не "толкает" к тому, чтобы отказаться от своих стратегических приоритетов.

"Как президент Украины и на уровне другого президента США, официального "толкания" не было", добавил Зеленский.

Напомним,

В Офисе Президента заявила, что Украина не поступится национальными интересами, даже несмотря на недовольство некоторых государств-членов ЕС.