"Мы через многое прошли": Боррель поблагодарил Кулебу за работу

В четверг, 5 сентября, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель поблагодарил за сотрудничество Дмитрия Кулебу, которого накануне уволили с должности министра иностранных дел Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Борреля в X.

Детали

Боррель отметил, что в разговоре с Кулебой "поблагодарил его за его работу".

Со времени моего первого визита в Киев в 2020 году, нашей совместной миссии на Донбасс в январе 2022 года, его участия в каждом Совете ЕС по иностранным делам с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение - мы через многое прошли - заявил Боррель.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Кулеба поблагодарил топ-дипломата ЕС и подчеркнул, что тот был первым, кто ему позвонил 24 февраля 2022 года.

И вы всегда были первым, кто вмешивался и помогал Украине, когда нужны были смелые решения - отметил Кулеба.

Напомним,

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с должности главы МИД Украины. В этот же день Рада назначила новым главой МИД первого заместителя Кулебы Андрея Сибигу.