"Ми багато через що пройшли": Боррель подякував Кулебі за роботу
Київ • УНН
Високий представник ЄС Жозеп Боррель подякував Дмитру Кулебі за роботу після його звільнення з посади глави МЗС України. Кулеба у відповідь відзначив підтримку Борреля з початку повномасштабного вторгнення РФ.
У четвер, 5 вересня, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі, якого напередодні звільнили з посади міністра закордонних справ України. Про це пише УНН з посиланням на допис Борреля в X.
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Боррель зазначив, що у розмові з Кулебою "подякував йому за його роботу".
З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли
Своєю чергою, ексміністр закордонних справ Кулеба подякував топдипломату ЄС і підкреслив, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року.
І ви завжди були першим, хто втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення
Нагадаємо
У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення Дмитра Кулеба з посади очільника МЗС України. Цього ж дня Рада призначила новим очільником МЗС першого заступника Кулеби Андрія Сибігу.