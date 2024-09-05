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"Ми багато через що пройшли": Боррель подякував Кулебі за роботу

"Ми багато через що пройшли": Боррель подякував Кулебі за роботу

Київ • УНН

 • 26049 перегляди

Високий представник ЄС Жозеп Боррель подякував Дмитру Кулебі за роботу після його звільнення з посади глави МЗС України. Кулеба у відповідь відзначив підтримку Борреля з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У четвер, 5 вересня, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі, якого напередодні звільнили з посади міністра закордонних справ України. Про це пише УНН з посиланням на допис Борреля в X.

Деталі

Боррель зазначив, що у розмові з Кулебою "подякував йому за його роботу".

З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли

- заявив Боррель. 

Своєю чергою, ексміністр закордонних справ Кулеба подякував топдипломату ЄС і підкреслив, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року.  

І ви завжди були першим, хто втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення

- відзначив Кулеба. 

Нагадаємо

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення Дмитра Кулеба з посади очільника МЗС України. Цього ж дня Рада призначила новим очільником МЗС першого заступника Кулеби Андрія Сибігу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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