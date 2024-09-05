"Ми багато через що пройшли": Боррель подякував Кулебі за роботу

У четвер, 5 вересня, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі, якого напередодні звільнили з посади міністра закордонних справ України. Про це пише УНН з посиланням на допис Борреля в X.

Деталі

Боррель зазначив, що у розмові з Кулебою "подякував йому за його роботу".

З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли