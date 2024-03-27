Международный Реестр убытков от агрессии россии начнет принимать заявки со 2 апреля

Со второго апреля начнет принимать первые заявки Международный Реестр убытков от российской агрессии (RD4U). Об этом сообщается на сайте реестра, передает УНН.

2 апреля 2024 года RD4U официально откроет процесс подачи заявлений на компенсацию ущерба, убытков или травм, причиненных российской агрессией против Украины - говорится в заявлении.

Как сообщается, презентация реестра состоится в Гааге в рамках министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины" в присутствии генсекретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, глав международных организаций, министров и высокопоставленных чиновников из более 60 государств.

2 апреля Реестр начнет принимать заявки о повреждении или уничтожении в результате войны жилой недвижимости. Ожидается, что в этой категории будет подано от 300 000 до 600 000 заявлений.

Позже RD4U планирует запустить дополнительные категории, уделяя особое внимание заявлениям от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявлениям, связанным с повреждением или уничтожением критической инфраструктуры Украины.

Заявления будут подаваться в RD4U через приложение "Дія".

Напомним

5 марта заработал официальный веб-сайт международного Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины.