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Благотворительный фонд «МХП - Громаді» получил награду на ежегодном международном конкурсе «Partnership for Sustainability Award 2024»

Благотворительный фонд «МХП - Громаді» получил награду на ежегодном международном конкурсе «Partnership for Sustainability Award 2024»

Киев  •  УНН

 • 3108 просмотра

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БФ "МХП-Громаді" получил серебряную награду на конкурсе "Partnership for Sustainability Award 2024" за проект восстановления пяти музеев. Компания МХП также получила " золото "за программу поддержки военных"МХП рядом".

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" получил серебряную награду на ежегодном международном конкурсе" Partnership for Sustainability Award 2024", передает УНН.

Детали

Ежегодный международный конкурс "Партнерство ради устойчивого развития-2024" ("Partnership for Sustainability Award 2024") состоялся 3 декабря. В ходе мероприятия отметили проекты из Украины и Европы, направленные на поддержку страны и будущее восстановление. В конкурсе приняли участие инициативы из Украины, Финляндии, Венгрии, Нидерландов, Андорры, Норвегии, Турции, Хорватии, Швейцарии, Франции, Германии и Мальты.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" получил награду в номинации " Экономическое развитие" за проект по восстановлению пяти музеев, реализованный в сотрудничестве со стратегическим партнером — компанией МХП.

Этот проект имеет целью сохранение и восстановление культурного наследия Украины. В рамках проекта Фонд поддержал 5 локальных заведений: музей-усадьбу Вячеслава Черновола, музей композитора Николая Леонтовича, музей писателей Василия Симоненко и Василия Стуса, а также музей Трипольской культуры.

"Самое первое, что стремится уничтожить враг сегодня-это культура, язык, память. По данным Министерство культуры и информационной политики Украины, с начала большой войны более 2 тыс. музеев и объектов культурного наследия пострадали от российской агрессии. Поэтому Фонд поддерживает проекты, которые помогают нам переосмысливать собственную историю и формировать собственную идентичность", - комментирует  директор БФ "МХП – Громаді" Александр Пахолюк.

В свою очередь компания МХП получила "золото" за программу поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" от Глобального договора ООН в Украине, в категории: "Мир (Воины света). Помощь защитникам и защитницам Украины, первая помощь пострадавшим от военных действий гражданским, защита прав человека."

"Партнерство ради устойчивого развития-2024" - ежегодный международный конкурс, в рамках которого Глобальный договор ООН в Украине награждает лучшие проекты, которые были реализованы в партнерстве бизнеса, государственного и общественного секторов для достижения ЦСР.

Ключевые направления конкурса этого года:

  • Общество
  • Планета
  • Мир
  • Экономическое развитие
  • Диджитализация

Справочно

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия-комплексное развитие общин. география деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения ооссии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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