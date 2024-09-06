Международные резервы Украины выросли до 42,3 млрд долларов. В НБУ заявляют о значительных поступлениях от международных партнеров
Киев • УНН
Международные резервы Украины увеличились на 13,7% в августе, достигнув $42,3 млрд. Рост обусловлен значительными поступлениями от международных партнеров, которые превысили расходы на продажу валюты НБУ и долговые выплаты.
Международные резервы по состоянию на 1 сентября 2024 года по предварительным данным составили 42,3 млрд долларов. В августе они увеличились на 13,7%, передает УНН со ссылкой на НБУ.
По данным НБУ, такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Так, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 8 465,0 млн долл. США. Из этой суммы:
- 4 552,9 млн долл. - от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;
- 3 899,0 млн долл. - от Всемирного банка.
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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 724,1 млн долл., из которых:
- 266,0 млн долл. - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 239,9 млн долл. - выплаты, связанные с осуществлением сделок (ОЗДП);
- 130,1 млн долл. - выплаты по государственным деривативам;
- 88,1 млн долл. - уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 392,4 млн. долл.
Чистая продажа валюты НБУ в августе составила 2 695,5 млн долл., уменьшившись по сравнению с июлем на 18,4%.
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