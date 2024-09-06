Міжнародні резерви України зросли до 42,3 млрд доларів. У НБУ заявляють про значні надходження від міжнародних партнерів
Київ • УНН
Міжнародні резерви України збільшились на 13,7% у серпні, досягнувши $42,3 млрд. Зростання зумовлене значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили витрати на продаж валюти НБУ та боргові виплати.
Міжнародні резерви станом на 1 вересня 2024 року за попередніми даними становили 42,3 млрд доларів. У серпні вони збільшились на 13,7%, передає УНН із посиланням на НБУ.
За даними НБУ, така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 8 465,0 млн дол. США. З цієї суми:
- 4 552,9 млн дол. – від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;
- 3 899,0 млн дол. – від Світового банку.
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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 724,1 млн дол., з яких:
- 266,0 млн дол. – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 239,9 млн дол. – виплати, пов’язані із здійсненням правочинів (ОЗДП);
- 130,1 млн дол. – виплати за державними деривативами;
- 88,1 млн дол. – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 392,4 млн. дол.
Чистий продаж валюти НБУ в серпні становив 2 695,5 млн дол., зменшившись порівняно з липнем на 18,4%.
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