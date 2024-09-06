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Міжнародні резерви України зросли до 42,3 млрд доларів. У НБУ заявляють про значні надходження від міжнародних партнерів

Міжнародні резерви України зросли до 42,3 млрд доларів. У НБУ заявляють про значні надходження від міжнародних партнерів

Київ • УНН

 • 53664 перегляди

Міжнародні резерви України збільшились на 13,7% у серпні, досягнувши $42,3 млрд. Зростання зумовлене значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили витрати на продаж валюти НБУ та боргові виплати.

Міжнародні резерви станом на 1 вересня 2024 року за попередніми даними становили 42,3 млрд доларів. У серпні вони збільшились на 13,7%, передає УНН із посиланням на НБУ.

За даними НБУ, така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 8 465,0 млн дол. США. З цієї суми:

- 4 552,9 млн дол. – від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;

- 3 899,0 млн дол. – від Світового банку.

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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 724,1 млн дол., з яких:

- 266,0 млн дол.  – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

- 239,9 млн дол. – виплати, пов’язані із здійсненням правочинів (ОЗДП);

- 130,1 млн дол. – виплати за державними деривативами;

- 88,1 млн дол. – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 392,4 млн. дол.

Чистий продаж валюти НБУ в серпні становив 2 695,5 млн дол., зменшившись порівняно з липнем на 18,4%.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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