Для регистрации в детсад не требуется решение руководителя дошкольного учреждения, отмечают герои новой серии «Семья Принциповичей», в рамках проекта «Предупредить коррупцию просто». Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Детали

Записать ребенка в детский сад и благодаря диджитализации избежать коррупции в учреждениях дошкольного образования. Все это стало еще легче, отмечают в НАПК. В рамках проекта «Побороть коррупцию - просто» приключения семьи Принциповичей продолжаются.

Среди основных тезисов новой серии:

Для регистрации в детсад не нужно решение руководителя дошкольного учреждения, - достаточно зарегистрироваться в электронной очереди.

Міністр освіти та науки Японії прибув до України

Получив уведомление о зачислении, следует не забыть прийти в отдел образования с документами (свидетельство о рождении ребенка, медицинская справка, заявление родителей).

Важно: регистрироваться можно на https://reg.isuo.org/preschools

«Место для Богданчика нашлось за три недели, и совсем недалеко», - обещают герои анимационного проекта.

Перейшли до другої черги реконструкції: у Броварах відновлюють дитсадок, на який торік впав вертоліт ДСНС