Киев • УНН
НАПК представило новую серию проекта 'Побороть коррупцию - просто' о записи детей в детсад. Благодаря диджитализации процесс стал проще и прозрачнее, достаточно зарегистрироваться в электронной очереди.
Для регистрации в детсад не требуется решение руководителя дошкольного учреждения, отмечают герои новой серии «Семья Принциповичей», в рамках проекта «Предупредить коррупцию просто». Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Детали
Записать ребенка в детский сад и благодаря диджитализации избежать коррупции в учреждениях дошкольного образования. Все это стало еще легче, отмечают в НАПК. В рамках проекта «Побороть коррупцию - просто» приключения семьи Принциповичей продолжаются.
Среди основных тезисов новой серии:
Для регистрации в детсад не нужно решение руководителя дошкольного учреждения, - достаточно зарегистрироваться в электронной очереди.
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Получив уведомление о зачислении, следует не забыть прийти в отдел образования с документами (свидетельство о рождении ребенка, медицинская справка, заявление родителей).
Важно: регистрироваться можно на https://reg.isuo.org/preschools
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