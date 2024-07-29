В Украину прибыл министр образования, культуры, спорта и науки Японии Масахито Морияма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Японии в Украине.

"29 июля министр Морияма прибыл в Украину. Во время своего визита он планирует провести ряд встреч с украинскими коллегами, чтобы обсудить совместные проекты и возможности дальнейшего сотрудничества в культурной и образовательной сферах", - говорится в сообщении.

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Япония будет сотрудничать с Камбоджей с целью разминирования Украины и других стран, охваченных войной.

Япония планирует предоставить Украине кредиты на сумму 3,3 миллиарда долларов, как часть финансовой поддержки от стран G7. Это финансирование предусматривает использование процентов с замороженных российских активов, что стало реакцией на агрессию России против Украины.