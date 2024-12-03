Мешают сосредоточиться: смартфоны разрушают обучение для молодежи, однако среди пожилых людей есть другая проблема - исследование

Мобильные телефоны были наиболее часто упоминаемой причиной отвлечения внимания в возрастной группе от 26 до 40 лет. Передает УНН со ссылкой Bitkom.

Около двух из трех респондентов в возрасте от 16 до 25 лет назвали смартфоны разрушительным фактором. с другой стороны, люди старше 40 лет в основном боролись с усталостью во время учебы. для исследования Международный университет IU весной 2024 года опросил около 2500 человек в Германии в возрасте от 16 до 65 лет, представителей всех возрастов и полов.

Многие люди теперь привыкли к многозадачности. Это означает, что вам постоянно мешают сосредоточиться. А с молодым поколением ситуация еще экстремальнее с такими приложениями, как Snapchat или TikTok