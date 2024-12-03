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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мешают сосредоточиться: смартфоны разрушают обучение для молодежи, однако среди пожилых людей есть другая проблема - исследование

Мешают сосредоточиться: смартфоны разрушают обучение для молодежи, однако среди пожилых людей есть другая проблема - исследование

Киев  •  УНН

 • 2630 просмотра

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Исследование показало, что 2/3 молодых людей 16-25 лет считают смартфоны главным отвлекающим фактором во время учебы. Люди старше 40 лет чаще жалуются на усталость как на препятствие для концентрации.

Мобильные телефоны были наиболее часто упоминаемой причиной отвлечения внимания в возрастной группе от 26 до 40 лет. Передает УНН со ссылкой Bitkom.

Около двух из трех респондентов в возрасте от 16 до 25 лет назвали смартфоны разрушительным фактором. с другой стороны, люди старше 40 лет в основном боролись с усталостью во время учебы. для исследования Международный университет IU весной 2024 года опросил около 2500 человек в Германии в возрасте от 16 до 65 лет, представителей всех возрастов и полов. 

Многие люди теперь привыкли к многозадачности. Это означает, что вам постоянно мешают сосредоточиться. А с молодым поколением ситуация еще экстремальнее с такими приложениями, как Snapchat или TikTok

- заметил социолог Ульрике Лихтингер.

Напомним

Датские ученые заявили, что социальная сеть компании Мeta активно способствует распространению контента о самоповреждении, не удаляя откровенные изображения и призывая пользователей таких публикаций подружиться. 

Ученые обнаружили, почему людям трудно удерживать вес после похудения21 нояб. 2024, 13:32 • 19532 просмотра

Также УНН передавал, что спецподкомитет США завершил двухлетнее расследование пандемии COVID-19 и опубликовал 520-страничный отчет. Документ подтверждает теорию утечки вируса из лаборатории в Умани и раскрывает многочисленные нарушения во время пандемии.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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