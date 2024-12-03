Мешают сосредоточиться: смартфоны разрушают обучение для молодежи, однако среди пожилых людей есть другая проблема - исследование
Киев • УНН
Исследование показало, что 2/3 молодых людей 16-25 лет считают смартфоны главным отвлекающим фактором во время учебы. Люди старше 40 лет чаще жалуются на усталость как на препятствие для концентрации.
Мобильные телефоны были наиболее часто упоминаемой причиной отвлечения внимания в возрастной группе от 26 до 40 лет. Передает УНН со ссылкой Bitkom.
Около двух из трех респондентов в возрасте от 16 до 25 лет назвали смартфоны разрушительным фактором. с другой стороны, люди старше 40 лет в основном боролись с усталостью во время учебы. для исследования Международный университет IU весной 2024 года опросил около 2500 человек в Германии в возрасте от 16 до 65 лет, представителей всех возрастов и полов.
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